Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку

Делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом встретилась с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном в штаб-квартире организации в Баку.

Как сообщили Report в ТюркПА, Р.Гасан подчеркнул, что продолжение конструктивного диалога является положительным шагом, способствующим укреплению институционального сотрудничества, напомнив, что предыдущая встреча сторон состоялась в Турции.

В состав делегации также вошли министр торговли Омер Болат, министр семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, члены Великого национального собрания Турции, представители дипломатических миссий и высокопоставленные официальные лица.

Генсек ТюркПА проинформировал вице-президента Турции о деятельности организации с момента своего вступления в должность, подчеркнув укрепление институциональных связей между внешнеполитическими ведомствами стран-членов. Затем он подробно рассказал об инициативах ТюркПА по сотрудничеству в рамках международных организаций, членами которых являются тюркские государства. В этом контексте Р.Гасан особо отметил координационную встречу национальных делегаций, проведенную в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Далее состоялась встреча в расширенном формате, на которой генсек ТюркПА проинформировал участников об инициативе ежегодных неформальных межпарламентских встреч, основанной на успешном опыте подобных встреч глав государств. Он также отметил, что в Организации тюркских государств и в ТюркПА председательство осуществляется на ротационной основе, и в настоящее время действующим председателем Парламентской ассамблеи является спикер парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

Кроме того, генсек сообщил, что первая неформальная встреча председателей парламентов ТюркПА запланирована на апрель 2026 года в Стамбуле в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза под председательством спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Р.Гасан также проинформировал турецкую делегацию о своих недавних визитах в Венгрию и Узбекистан, выразив благодарность Джевдету Йылмазу за поддержку членства Верховного совета Узбекистана в ТюркПА.

В своем выступлении вице-президент Турции заявил о непрерывном развитии ОТГ, а также отметил, что членство в ТюркПА представляет наиболее инклюзивную структуру с точки зрения легитимности и представительства. Он отметил значительный вклад организации в региональную интеграцию и сотрудничество, выразил благодарность всем членам и участникам ТюркПА. Дж.Йылмаз подчеркнул, что организация под управлением Рамиля Гасана, благодаря его профессионализму и опыту, покажет динамичное и исключительное развитие.

Вице-президент поздравил генерального секретаря с укреплением межмидовского сотрудничества, включением Узбекистана в члены организации, и установлением тесных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра. Он также отметил, что планируемая неформальная встреча председателей парламентов ТюркПА будет продуктивной.

В память о знаменательном визите Джевдета Йылмаза во внутреннем дворе Секретариата было посажено оливковое дерево.