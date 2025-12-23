Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионов

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 21:39
    Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионов

    В Иране в июне было задержано 2 тысячи шпионов.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил бригадный генерал Абульфаз Шякярчи.

    "С начала и до конца 12-дневной войны были задержаны те, кто сотрудничал с иностранной разведкой. В июне количество задержанных шпионов достигло 2 тысяч", - сообщил генерал.

    По его словам, для создания разветвленной шпионской сети в Иране было потрачено большое количество средств. "Восстановить такую сеть будет нелегко", - добавил Шекерчи.

    Иранский генерал подчеркнул, что большинство сил страны, включая морские и сухопутные войска, не были использованы в ходе войны, а ракетные возможности находятся в полной готовности.

    Напомним, что 12-дневная война началась 13 июня этого года с масштабного нападения Израиля на несколько целей в Иране. В ответ на это Иран продолжил боевые действия, а война завершилась соглашением о прекращении огня 24 июня.

    Иран шпионы Абульфаз Шякярчи
