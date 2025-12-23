İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıb

    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 21:13
    İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıb

    İranda iyun ayında 2 min casus saxlanılıb.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin briqada generalı Əbülfəz Şəkərçi deyib.

    "12 günlük müharibənin əvvəlindən sonuna qədər xarici kəşfiyyatla əməkdaşlıq edənlər tutulub. İyun ayında saxlanılan casusların sayı 2 minə çatıb", - general bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İranda geniş casus şəbəkəsinin qurulmasına böyük məbləğdə pul xərclənib. "Belə bir şəbəkəni yenidən qurmaq asan olmayacaq", - Şəkərçi əlavə edib.

    İranlı general vurğulayıb ki, ölkənin dəniz və quru qoşunlarının çox hissəsi müharibədə istifadə olunmayıb, raket imkanları da tam hazır vəziyyətdədir.

    Xatırladaq ki, 12 günlük müharibə bu ilin iyunun 13-də səhər saatlarında İsrailin İranın bir neçə bölgəsindəki hədəflərə qarşı genişmiqyaslı hücumu ilə başlayıb. İranın əks-reaksiya verməsi ilə davam müharibə iyunun 24-də atəşkəs razılaşması ilə bitib.

    İran Casus Əbülfəz Şəkərçi İsrail
    Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионов

    Son xəbərlər

    21:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndi

    Region
    21:33

    Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublar

    Digər ölkələr
    21:13

    İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıb

    Region
    20:58
    Foto

    Cevdet Yılmaz Bakıda TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyini ziyarət edib

    Region
    20:58

    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır

    Digər ölkələr
    20:51

    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    20:41
    Foto

    Leyla Əliyeva Zəhra Pezeşkianla görüşüb

    Xarici siyasət
    20:29

    Gürcüstan və Türkiyənin daxili işlər nazirləri gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Region
    20:15

    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti