Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 22:26
    СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах

    Ключ к достижению победы в войне с помощью дронов-камикадзе заключается в "массированных атаках, основанных на численном превосходстве".

    Как передает Report, об этом заявило официальное издание Народно-освободительной армии Китая The People's Liberation Army Daily.

    В статье под заголовком "Исследование формулы победы в войне на истощение с использованием беспилотников" газета написала о необходимости "развертывать недорогие беспилотные системы для непрерывного истощения ценных ресурсов противника", достигая этим "оптимальной боевой эффективности при минимальных затратах на поле боя".

    Большое количество дронов, которые перемещаются сообща, могут заставить истощить противника и заставить его перейти в пассивную оборону. Наземные беспилотные боевые машины и воздушные дроны могут работать в тандеме, причем "первые отвечают за огневые удары и наведение на цели, а вторые занимаются разведкой и поддержкой".

    Для повышения эффективности беспилотного боя таким системам требуется большая автономность, координация и интеллект, а также "интеграция традиционной тактики с беспилотными технологиями".

    В конце мая Пекин анонсировал испытания беспилотного самолета Jiu Tian ("Небесная высь"), который способен нести на борту до 100 малых дронов. Они должны были пройти в июне. Максимальная дальность полета Jiu Tian составляет 7 тыс. км, высота - 15 тыс. м.

    В конце апреля в Китае спустили на воду первый в мире высокоскоростной подводный дрон нового типа с искусственным интеллектом под названием "Синий кит". Дрон длиной 11 м и весом 12 т способен развивать скорость до 36 узлов на поверхности и более месяца оставаться незамеченным на глубине.

    В апреле 2024 года The Independent писала, что в мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне "новой гонки вооружений". По данным издания, Китай, Россия и США вошли в пятерку ведущих разработчиков технологии БПЛА.

    Армия Китая дроны массированные атаки победа в войнах
    Kamikaze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıb

    Последние новости

    22:34

    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

    Другие страны
    22:26

    СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах

    Другие страны
    22:08

    Президент Ирана представил парламенту проект бюджета

    В регионе
    21:51

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    21:39

    Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионов

    В регионе
    21:27
    Фото

    Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку

    В регионе
    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    Лента новостей