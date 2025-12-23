СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах

Ключ к достижению победы в войне с помощью дронов-камикадзе заключается в "массированных атаках, основанных на численном превосходстве".

Как передает Report, об этом заявило официальное издание Народно-освободительной армии Китая The People's Liberation Army Daily.

В статье под заголовком "Исследование формулы победы в войне на истощение с использованием беспилотников" газета написала о необходимости "развертывать недорогие беспилотные системы для непрерывного истощения ценных ресурсов противника", достигая этим "оптимальной боевой эффективности при минимальных затратах на поле боя".

Большое количество дронов, которые перемещаются сообща, могут заставить истощить противника и заставить его перейти в пассивную оборону. Наземные беспилотные боевые машины и воздушные дроны могут работать в тандеме, причем "первые отвечают за огневые удары и наведение на цели, а вторые занимаются разведкой и поддержкой".

Для повышения эффективности беспилотного боя таким системам требуется большая автономность, координация и интеллект, а также "интеграция традиционной тактики с беспилотными технологиями".

В конце мая Пекин анонсировал испытания беспилотного самолета Jiu Tian ("Небесная высь"), который способен нести на борту до 100 малых дронов. Они должны были пройти в июне. Максимальная дальность полета Jiu Tian составляет 7 тыс. км, высота - 15 тыс. м.

В конце апреля в Китае спустили на воду первый в мире высокоскоростной подводный дрон нового типа с искусственным интеллектом под названием "Синий кит". Дрон длиной 11 м и весом 12 т способен развивать скорость до 36 узлов на поверхности и более месяца оставаться незамеченным на глубине.

В апреле 2024 года The Independent писала, что в мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне "новой гонки вооружений". По данным издания, Китай, Россия и США вошли в пятерку ведущих разработчиков технологии БПЛА.