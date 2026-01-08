Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: США сильно ударят по Ирану в случае гибели демонстрантов

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 23:03
    Трамп: США сильно ударят по Ирану в случае гибели демонстрантов

    США нанесут жесткий удар по Ирану, если там начнут убивать участников протестов.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью популярного радиошоу The Hugh Hewitt Show.

    "США очень жестко ударят по Ирану и заставят его заплатить адскую цену, если там убьют кого-либо из протестующих", - отметил он.

    Тем временем протесты в Иране продолжаются. Глава Минфина США ранее заявил, что экономика исламской республики на грани краха. По данным местных СМИ, интернет в центральных регионах страны отключен или работает с перебоями.

