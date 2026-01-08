Трамп: США сильно ударят по Ирану в случае гибели демонстрантов
Другие страны
- 08 января, 2026
- 23:03
США нанесут жесткий удар по Ирану, если там начнут убивать участников протестов.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью популярного радиошоу The Hugh Hewitt Show.
"США очень жестко ударят по Ирану и заставят его заплатить адскую цену, если там убьют кого-либо из протестующих", - отметил он.
Тем временем протесты в Иране продолжаются. Глава Минфина США ранее заявил, что экономика исламской республики на грани краха. По данным местных СМИ, интернет в центральных регионах страны отключен или работает с перебоями.
