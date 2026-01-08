Tramp: Əgər etirazçılar öldürülsə, ABŞ İrana sərt zərbə endirəcək
Digər ölkələr
- 08 yanvar, 2026
- 23:21
"Əgər etirazçılar öldürülsə, ABŞ İrana sərt zərbə endirəcək".
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Salem News Channel" telekanalının efirində bildirib.
"Vaşinqton Tehrana çox sərt zərbə endirəcək və İran bunun bədəlini yüksək ödəyəcək", - deyə o qeyd edib.
Bu arada, İranda etirazlar davam edir. ABŞ maliyyə naziri əvvəllər İran iqtisadiyyatının çökmək üzrə olduğunu bildirib.
Yerli medianın məlumatına görə, ölkənin mərkəzi bölgələrində internet xidməti zəifləyib və ya fasilələrlə işləyir.
Qeyd edək ki, bu gün İranın Kermanşah şəhərində baş verən iğtişaşlar zamanı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun iki hərbi qulluqçusu öldürülüb.
Son xəbərlər
23:24
ABŞ Ukraynaya Rusiyanın mümkün hava hücumu barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
23:22
UEFA "Bavariya"ya tribuna bağlamaq cəzası veribFutbol
23:21
Tramp: Əgər etirazçılar öldürülsə, ABŞ İrana sərt zərbə endirəcəkDigər ölkələr
23:17
Uitkoff Putinin xüsusi nümayəndəsinə Ukrayna ilə razılaşdırılmış sülh planını təqdim edibDigər ölkələr
23:15
Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaqEnergetika
23:13
Tramp administrasiyası Qrenlandiya sakinlərinə milyardlarla dollarlıq ödənişləri müzakirə edibDigər ölkələr
23:07
Rusiyanın hücumu nəticəsində Krivoy Roqda yaralananların sayı 13-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
23:04
Venesuelada çox sayda məhkum azad ediləcəkDigər ölkələr
22:55