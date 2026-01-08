Сенат США поддержал резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы без одобрения Конгресса

Сенат США проголосовал за резолюцию, запрещающую американскому лидеру Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без предварительного одобрения Конгресса.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, "за" продвижение документа проголосовали 52 сенатора, "против" - 47.

Отметим, что голосование состоялось через несколько дней после того, как военные силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военного рейда в Каракасе. Две предыдущие попытки продвинуть подобные резолюции были заблокированы в Сенате в прошлом году республиканцами-соратниками Трампа.