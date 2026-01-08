ABŞ Senatı Venesuelaya hücumu qadağan edən qətnaməni Konqresin təsdiqi olmadan dəstəkləyib
- 08 yanvar, 2026
- 22:02
ABŞ Senatı Prezident Donald Trampın Venesuelaya qarşı növbəti hərbi əməliyyatlar həyata keçirməsini qadağan edən qətnaməni Konqresin təsdiqi olmadan səsverməyə çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Sənədin lehinə 52 senator səs verib, 47 nəfər isə əleyhinə çıxıb.
Qeyd edək ki, səsvermə ABŞ hərbçilərinin Karakasda hərbi əməliyyat keçirərək Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronu ələ keçirməsindən bir neçə gün sonra baş tutub. 2025-ci ildə iki oxşar qətnamənin irəli sürülməsi cəhdi Senatda Trampın tərəfdarları tərəfindən bloklanıb.
Birgə qətnamə Virciniya ştatından demokrat Tim Keyn, Kentukki ştatından respublikaçı Rend Pol və Kaliforniya ştatından demokrat Adam Şiff, həmçinin Senatda demokrat azlığın lideri Çak Şumer tərəfindən hazırlanıb. Qətnamə Konqres tərəfindən təsdiq edilmədiyi təqdirdə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Venesuela ərazisində və ya ona qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirakının qarşısını almağa yönəlib.
Qətnamədə vurğulanıb ki, ABŞ-də yalnız qanunvericilik orqanının müharibə elan etmək səlahiyyəti var.
Birgə qətnamə Konqresin hər iki palatası və Prezident tərəfindən sənədin təsdiqlənməsini tələb edir, bundan sonra o, qanuna çevriləcək.