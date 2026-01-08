При ударах ВС РФ баллистикой по Кривому Рогу пострадали пять человек

Российские войска атаковали баллистическими ракетами и "шахедами" Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, один из ударов пришелся на жилой дом, в результате чего пострадали пять жильцов, включая ребенка.

"В Кривом Роге 5 пострадавших из-за удара россиян, среди них ребенок. Раненого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии", - написал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.