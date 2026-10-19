В Бакинском центре профобразования по культуре и ремеслам создан инклюзивный учебный центр

В рамках проекта "SkillBridge - инклюзивное образование для инклюзивной занятости" в Бакинском государственном центре профессионального образования по культуре и ремеслам создан Центр инклюзивного обучения.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие Алена Алиева, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исполнительный директор SOCAR Midstream Gas Operations Полад Рустамов, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, а также представители государственных органов, партнерских организаций и общественных объединений.

Руководитель проекта SkillBridge Ази Эйналов отметил, что новый центр направлен на развитие профессиональных навыков людей с инвалидностью и нейроотличиями, их интеграцию на рынок труда и расширение возможностей трудоустройства.

В центре оборудованы четыре мастерские, оснащенные современным оборудованием. Здесь планируется организовать обучение графическому и веб-дизайну, разработке программного обеспечения, художественному оформлению интерьеров и экстерьеров, резьбе по дереву, продажам и работе кассиром-контролером.

Кроме того, в мастерской общественного объединения Birgə və Sağlam для молодых людей с нейроотличиями проводятся практические занятия по кондитерскому делу, работе бариста и делопроизводству. В рамках проекта планируется оценить навыки 200 человек, привлечь 100 человек к обучающим программам и обеспечить трудоустройство не менее 60 человек.

Проект "SkillBridge - инклюзивное образование для инклюзивной занятости" реализуется при партнерстве Государственного агентства профессионального образования, финансовой поддержке SOCAR Midstream Gas Operations и партнеров Южно-Кавказского трубопровода, а также при участии ОО Birgə və Sağlam. Проект направлен на развитие профессиональных навыков людей с инвалидностью, укрепление их экономической самостоятельности и формирование инклюзивного рынка труда.