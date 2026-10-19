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    Посол Азербайджана в Малайзии вручил верительные грамоты королю страны

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 14:41
    Посол Азербайджана в Малайзии вручил верительные грамоты королю страны

    Посол Азербайджана в Малайзии Хазар Фархадов вручил верительные грамоты королю Малайзии Султану Ибрагиму.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети Х.

    В дипмиссии отметили, что церемония вручения состоялась в официальной резиденции верховного правителя Малайзии - Истана Негара.

    Напомним, что 7 августа 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Х. Фархадова новым послом республики в Куала-Лумпуре.

    Отметим, что Хазар Фархадов в 2021-2026гг занимал должность посла Азербайджана в Пакистане.

    Хазар Фархадов Султан Ибрагим Азербайджано-малазийские отношения
    Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib
    Azerbaijan's ambassador to Malaysia presents credentials to king
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