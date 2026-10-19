Посол Азербайджана в Малайзии вручил верительные грамоты королю страны
- 19 октября, 2026
- 14:41
Будьте в курсе главных новостей!
Посол Азербайджана в Малайзии Хазар Фархадов вручил верительные грамоты королю Малайзии Султану Ибрагиму.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети Х.
В дипмиссии отметили, что церемония вручения состоялась в официальной резиденции верховного правителя Малайзии - Истана Негара.
Напомним, что 7 августа 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Х. Фархадова новым послом республики в Куала-Лумпуре.
Отметим, что Хазар Фархадов в 2021-2026гг занимал должность посла Азербайджана в Пакистане.
Ambassador of the Republic of #Azerbaijan to #Malaysia His Excellency @k_farhadov presented the Letter of Credentials to His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia at Istana Negara Palace today 🇦🇿🇲🇾 https://t.co/DG9Ot48xqg— AzEmbassyMalaysia (@AzEmbMalaysia) October 19, 2026