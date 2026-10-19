Посол Азербайджана в Малайзии вручил верительные грамоты королю страны

Посол Азербайджана в Малайзии Хазар Фархадов вручил верительные грамоты королю Малайзии Султану Ибрагиму.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Малайзии в соцсети Х.

В дипмиссии отметили, что церемония вручения состоялась в официальной резиденции верховного правителя Малайзии - Истана Негара.

Напомним, что 7 августа 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Х. Фархадова новым послом республики в Куала-Лумпуре.

Отметим, что Хазар Фархадов в 2021-2026гг занимал должность посла Азербайджана в Пакистане.