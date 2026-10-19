İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 14:55
    Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

    Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Xəzər Fərhadov etimadnaməsini bu ölkənin Kralı Sultan İbrahimə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Malayziyadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.

    Diplomatik nümayəndəlikdən qeyd olunub ki, təqdimetmə mərasimi Malayziyanın ali hökmdarının rəsmi iqamətgahı olan İstana Neqarada keçirilib.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il avqustun 7-si Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xəzər Fərhadovu respublikanın Kuala-Lumpurdakı yeni səfiri təyin edib.

    Qeyd edək ki, Xəzər Fərhadov 2021-2026-cı illərdə Azərbaycanın Pakistandakı səfiri vəzifəsində çalışıb.

    Xəzər Fərhadov Malayziyanın Kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim Malayziya
    Посол Азербайджана в Малайзии вручил верительные грамоты королю страны
    Azerbaijan's ambassador to Malaysia presents credentials to king
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    MiniBoss

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