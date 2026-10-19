Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib
- 19 oktyabr, 2026
- 14:55
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Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Xəzər Fərhadov etimadnaməsini bu ölkənin Kralı Sultan İbrahimə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Malayziyadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.
Diplomatik nümayəndəlikdən qeyd olunub ki, təqdimetmə mərasimi Malayziyanın ali hökmdarının rəsmi iqamətgahı olan İstana Neqarada keçirilib.
Xatırladaq ki, 2026-cı il avqustun 7-si Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xəzər Fərhadovu respublikanın Kuala-Lumpurdakı yeni səfiri təyin edib.
Qeyd edək ki, Xəzər Fərhadov 2021-2026-cı illərdə Azərbaycanın Pakistandakı səfiri vəzifəsində çalışıb.
Ambassador of the Republic of #Azerbaijan to #Malaysia His Excellency @k_farhadov presented the Letter of Credentials to His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia at Istana Negara Palace today 🇦🇿🇲🇾 https://t.co/DG9Ot48xqg— AzEmbassyMalaysia (@AzEmbMalaysia) October 19, 2026