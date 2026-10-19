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    Пенсионный фонд Кореи потерял $137 млрд из-за падения стоимости акций ряда компаний

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 14:24
    Пенсионный фонд Кореи потерял $137 млрд из-за падения стоимости акций ряда компаний

    Крупнейший пенсионный фонд Южной Кореи National Pension Service (NPS) столкнулся с сокращением стоимости своих пакетов акций на 182 трлн вон ($137 млрд) на фоне снижения котировок ряда компаний, включая Samsung Electronics и SK Hynix.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании FnGuide.

    Согласно подсчетам, совокупная стоимость пакетов акций NPS размером не менее 5% в 287 компаниях, торгующихся на бирже, сократилась с 515,93 трлн вон ($388 млрд) на конец июня до 333,53 трлн вон ($250,8 млрд) по состоянию на 15 октября.

    Отмечается, что снижение стоимости этих активов в квартальном выражении зафиксировано впервые с четвертого квартала 2024 года и произошло после рекордных показателей доходности фонда в первой половине 2026 года.

    Samsung Electronics SK Hynix
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