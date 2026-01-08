İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 21:09
    Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıb

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Krivoy Roq şəhərinə ballistik raketlər və dronlarla hücum edib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, zərbələrdən biri yaşayış evinə düşüb, nəticədə beş sakin xəsarət alıb.

    "Rusiyanın zərbəsi nəticəsində Krivoy Roqda 5 nəfər xəsarət alıb, onlardan biri uşaqdır. Yaralı kişi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib", - Krivoy Roq rayon hərbi administrasiyasının rəisi Yevgeni Sitniçenko yazıb.

    Krivoy Roq Ukrayna Rusiya raket PUA
    При ударах ВС РФ баллистикой по Кривому Рогу пострадали пять человек

    Son xəbərlər

    21:09

    Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:53
    Foto

    İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub

    Region
    20:41

    Hipper: Aİ ölkələri Rusiya gəmilərində yoxlama aparmaq hüququna malikdir

    Digər ölkələr
    20:34

    Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edib

    Komanda
    20:21

    TDT ölkələri iqtisadi inteqrasiyanın daha da dərinləşdirilməsinə hazırlıqlarını təsdiq ediblər

    Biznes
    19:57
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında ötən ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıb

    İdman
    19:57

    Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Maliyyə
    19:52

    Duman səbəbindən Moskva–Fərqanə reysi Qırğızıstana yönəldilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti