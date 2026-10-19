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    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир

    Индивидуальные
    • 19 октября, 2026
    • 14:45
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир

    Посольство Азербайджана в Сербии совместно с Шахматной федерацией Сербии организовало в Белграде шахматный турнир под названием "Мир и суверенитет" в честь Дня восстановления независимости Азербайджана.

    Как сообщает балканское бюро Report, турнир состоялся в Азербайджанском шахматном павильоне в парке Ташмайдан.

    В турнире приняли участие представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Сербии, а также известные спортивные деятели.

    На мероприятии выступили посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, президент Шахматной федерации Сербии Андрия Йоргич.

    В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты и подарки.

    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир
    Посольство Азербайджана Шахматный турнир
    Фото
    Belqradda Azərbaycan Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə "Sülh və Suverenlik" adlı şahmat turniri keçirilib
    Фото
    Azerbaijan's Embassy in Belgrade organizes chess tournament
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