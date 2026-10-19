Посольство Азербайджана в Белграде организовало шахматный турнир

Посольство Азербайджана в Сербии совместно с Шахматной федерацией Сербии организовало в Белграде шахматный турнир под названием "Мир и суверенитет" в честь Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, турнир состоялся в Азербайджанском шахматном павильоне в парке Ташмайдан.

В турнире приняли участие представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Сербии, а также известные спортивные деятели.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, президент Шахматной федерации Сербии Андрия Йоргич.

В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты и подарки.