Киноагентство: За видеосъемку фильма "44" в кинотеатрах грозит ответственность

Видеосъемка в кинотеатрах во время сеансов категорически запрещена и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Как сообщает Report, с таким предупреждением к гражданам обратилось Киноагентство Азербайджана в связи с показами художественного фильма "44".

В ведомстве подчеркнули, что запись картины на мобильный телефон или другие устройства, а также несанкционированное распространение отснятых кадров является прямым нарушением авторских прав.

"Подобные действия являются проявлением неуважения к авторам фильма, творческой группе и другим зрителям, пришедшим на просмотр. Согласно закону, воспроизведение произведения относится к исключительным правам правообладателя, а понятие копирования включает в себя и видеозапись", - подчеркивается в обращении.

Киноагентство настоятельно призвало зрителей воздержаться от съемки во время просмотров. В случае выявления фактов нарушения закона в отношении виновных лиц будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.