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    Киноагентство: За видеосъемку фильма "44" в кинотеатрах грозит ответственность

    Искусство
    • 19 октября, 2026
    • 14:16
    Киноагентство: За видеосъемку фильма 44 в кинотеатрах грозит ответственность

    Видеосъемка в кинотеатрах во время сеансов категорически запрещена и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

    Как сообщает Report, с таким предупреждением к гражданам обратилось Киноагентство Азербайджана в связи с показами художественного фильма "44".

    В ведомстве подчеркнули, что запись картины на мобильный телефон или другие устройства, а также несанкционированное распространение отснятых кадров является прямым нарушением авторских прав.

    "Подобные действия являются проявлением неуважения к авторам фильма, творческой группе и другим зрителям, пришедшим на просмотр. Согласно закону, воспроизведение произведения относится к исключительным правам правообладателя, а понятие копирования включает в себя и видеозапись", - подчеркивается в обращении.

    Киноагентство настоятельно призвало зрителей воздержаться от съемки во время просмотров. В случае выявления фактов нарушения закона в отношении виновных лиц будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.

    Киноагентство Азербайджана Фильм 44 Авторские права
    Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaq
    44 - Tezliklə
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