Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских энергетиков
- 19 октября, 2026
- 14:19
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских энергетиков.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии энергетической отрасли глава государства наградил следующих лиц:
орденом "Эмек" 2-й степени
Гулиева Зияддина Мисир оглу
орденом "Эмек" 3-й степени
Гусейнова Мирджалала Миръюнис оглу
Мирзалиева Ильхама Ата оглу
Юсифова Рамиля Али оглу
медалью "Терегги"
Аббасова Магеррама Гусейн оглу
Аббасову Гюллю Шадиман гызы
Агаева Зульфи Сатдар оглу
Ахундова Мусу Гулам оглу
Ахундова Заура Гусейновича
Дашдамирли Фарида Самид оглу
Эйвазову Айнуру Рамиз гызы
Гянджалиева Рамиза Гариб оглу
Ибрагимова Барата Фези оглу
Ибрагимова Руслана Шахмар оглу
Иманова Габиля Исах оглу
Искендерова Вахида Фархад оглу
Исмаилова Сардара Аскер оглу
Гараева Юсифа Гадир оглу
Гадимли Шахина Нехру оглу
Ганбарова Вюсала Сеидтагы оглу
Лазимзаде Арифа Паша оглу
Муталова Салами Агали оглу
Оруджева Мурада Сабир оглу
Султанова Нахида Джавадага оглу
Ширалиева Заура Мухаммедали оглу
Юсифова Эльчина Мюйсюб оглу.