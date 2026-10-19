Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских энергетиков

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 14:19
    Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских энергетиков

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских энергетиков.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии энергетической отрасли глава государства наградил следующих лиц:

    орденом "Эмек" 2-й степени

    Гулиева Зияддина Мисир оглу

    орденом "Эмек" 3-й степени

    Гусейнова Мирджалала Миръюнис оглу

    Мирзалиева Ильхама Ата оглу

    Юсифова Рамиля Али оглу

    медалью "Терегги"

    Аббасова Магеррама Гусейн оглу

    Аббасову Гюллю Шадиман гызы

    Агаева Зульфи Сатдар оглу

    Ахундова Мусу Гулам оглу

    Ахундова Заура Гусейновича

    Дашдамирли Фарида Самид оглу

    Эйвазову Айнуру Рамиз гызы

    Гянджалиева Рамиза Гариб оглу

    Ибрагимова Барата Фези оглу

    Ибрагимова Руслана Шахмар оглу

    Иманова Габиля Исах оглу

    Искендерова Вахида Фархад оглу

    Исмаилова Сардара Аскер оглу

    Гараева Юсифа Гадир оглу

    Гадимли Шахина Нехру оглу

    Ганбарова Вюсала Сеидтагы оглу

    Лазимзаде Арифа Паша оглу

    Муталова Салами Агали оглу

    Оруджева Мурада Сабир оглу

    Султанова Нахида Джавадага оглу

    Ширалиева Заура Мухаммедали оглу

    Юсифова Эльчина Мюйсюб оглу.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Ильхама Алиева Орден Эмек 2-й степени
    Bir qrup energetik təltif edilib - Sərəncam
    Ilham Aliyev awards group of Azerbaijani energy workers
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    15:51
    Санчес: Испания утвердит меры на 45 млн евро для улучшения жилищных условий студентов
    Другие страны
    15:49
    Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии
    Финансы
    15:46
    Видео
    В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля
    В регионе
    15:35
    КНБ Казахстана пресёк организацию массовых протестов нефтяников
    В регионе
    15:21
    Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы
    Другие страны
    15:20
    Фото
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
    Происшествия
    15:20
    В двух селах Ходжавенда ведутся работы по газификации
    Энергетика
    15:05
    Фото
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Здоровье
    15:05
    Десять военных погибли при нападении боевиков в Нигерии
    Другие страны
    Лента новостей