Bir qrup energetik təltif edilib - Sərəncam
- 19 oktyabr, 2026
- 14:14
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan energetiklərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, energetika sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:
2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Quliyev Ziyəddin Misir oğlu
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Hüseynov Mircəlal Miryunis oğlu
Mirzəliyev İlham Ata oğlu
Yusifov Ramil Əli oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Abbasov Məhərrəm Hüseyn oğlu
Abbasova Güllü Şadiman qızı
Ağayev Zülfi Sətdar oğlu
Axundov Musa Qulam oğlu
Axundov Zaur Hüseynoviç
Daşdəmirli Fərid Səmid oğlu
Eyvazova Aynurə Ramiz qızı
Gəncəliyev Ramiz Qərib oğlu
İbrahimov Barat Fezi oğlu
İbrahimov Ruslan Şahmar oğlu
İmanov Qabil İsax oğlu
İsgəndərov Vahid Fərhad oğlu
İsmayılov Sərdar Əsgər oğlu
Qarayev Yusif Qədir oğlu
Qədimli Şahin Nehru oğlu
Qənbərov Vüsal Seyidtağı oğlu
Ləzimzadə Arif Paşa oğlu
Mütəlov Səlami Ağəli oğlu
Orucov Murad Sabir oğlu
Sultanov Nahid Cavadağa oğlu
Şirəliyev Zaur Məhəmmədəli oğlu
Yusifov Elçin Müysüb oğlu.