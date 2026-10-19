İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bir qrup energetik təltif edilib - Sərəncam

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 14:14
    Bir qrup energetik təltif edilib - Sərəncam
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan energetiklərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, energetika sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:

    2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Quliyev Ziyəddin Misir oğlu

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Hüseynov Mircəlal Miryunis oğlu

    Mirzəliyev İlham Ata oğlu

    Yusifov Ramil Əli oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Abbasov Məhərrəm Hüseyn oğlu

    Abbasova Güllü Şadiman qızı

    Ağayev Zülfi Sətdar oğlu

    Axundov Musa Qulam oğlu

    Axundov Zaur Hüseynoviç

    Daşdəmirli Fərid Səmid oğlu

    Eyvazova Aynurə Ramiz qızı

    Gəncəliyev Ramiz Qərib oğlu

    İbrahimov Barat Fezi oğlu

    İbrahimov Ruslan Şahmar oğlu

    İmanov Qabil İsax oğlu

    İsgəndərov Vahid Fərhad oğlu

    İsmayılov Sərdar Əsgər oğlu

    Qarayev Yusif Qədir oğlu

    Qədimli Şahin Nehru oğlu

    Qənbərov Vüsal Seyidtağı oğlu

    Ləzimzadə Arif Paşa oğlu

    Mütəlov Səlami Ağəli oğlu

    Orucov Murad Sabir oğlu

    Sultanov Nahid Cavadağa oğlu

    Şirəliyev Zaur Məhəmmədəli oğlu

    Yusifov Elçin Müysüb oğlu.

    İlham Əliyev Azərbaycan Energetika Nazirliyi Tərəqqi Medalı
    Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских энергетиков
    Ilham Aliyev awards group of Azerbaijani energy workers
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