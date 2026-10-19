Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал в 2027 году раздать всем детям США по одной акции.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Маск отметил, что это будет "первое из многих" подобных действий.

По информации агентства, по данным на август, Маск владел порядка 4,8 млрд акций SpaceX. Еще около 1,6 млрд он может получить по опционам и в виде вознаграждения. Вместе с фактически принадлежащими ему бумагами это соответствует бенефициарной доле на уровне 48,4%.

На 1 июля в США насчитывалось 72 млн жителей в возрасте до 18 лет. Если раздать им по одной акции SpaceX сейчас, они получат в совокупности эквивалент примерно $10,5 млрд.

В выходные американский ИИ-стартап Anthropic объявил о передаче 5% своих акций в новый фонд, ориентированный на общественное благо, который будет действовать внутри структуры компании. Маск в ответ на пост Anthropic в X написал, что рекомендует передавать акции напрямую людям, как он сам и собирается сделать.