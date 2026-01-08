Трамп: Куба висит на волоске

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 23:26
    Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу ситуации на Кубе.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью популярного радиошоу The Hugh Hewitt Show.

    "Я не думаю, что можно оказать большее давление, чем просто войти туда и разнести это место. Я думаю, что Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы", - заявил Трамп.

