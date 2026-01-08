Трамп: Куба висит на волоске
Другие страны
- 08 января, 2026
- 23:26
Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу ситуации на Кубе.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью популярного радиошоу The Hugh Hewitt Show.
"Я не думаю, что можно оказать большее давление, чем просто войти туда и разнести это место. Я думаю, что Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы", - заявил Трамп.
