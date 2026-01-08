Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədir
Digər ölkələr
- 08 yanvar, 2026
- 23:54
ABŞ prezidenti Donald Tramp Kubadakı vəziyyətlə bağlı sərt danışıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ lideri "The Hugh Hewitt Show" radio şousuna verdiyi müsahibədə bildirib.
"Hesab edirəm ki, Kuba çətin vəziyyətdədir və böyük problemləri mövcuddur", - Tramp deyib.
Son xəbərlər
00:16
Yəmənim müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilibDigər ölkələr
23:54
Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədirDigər ölkələr
23:53
Rusiyanın hava hücumundan sonra Krivoy Roqda 115 mindən çox abonent işıqsız qalıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:51
İranda hakimiyyətə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı artıbRegion
23:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Göyçə gölü və Zəngəzur resursları qayıdış müzakirələrinin mərkəzindəDaxili siyasət
23:24
ABŞ Ukraynaya Rusiyanın mümkün hava hücumu barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
23:22
UEFA "Bavariya"nı cəzalandırıbFutbol
23:21
Tramp: Əgər etirazçılar öldürülsə, ABŞ İrana sərt zərbə endirəcəkDigər ölkələr
23:17