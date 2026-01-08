İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədir

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 23:54
    Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədir

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Kubadakı vəziyyətlə bağlı sərt danışıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ lideri "The Hugh Hewitt Show" radio şousuna verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Hesab edirəm ki, Kuba çətin vəziyyətdədir və böyük problemləri mövcuddur", - Tramp deyib.

    Kuba Donald Tramp
    Трамп: Куба висит на волоске

    Son xəbərlər

    00:16

    Yəmənim müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    23:54

    Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədir

    Digər ölkələr
    23:53

    Rusiyanın hava hücumundan sonra Krivoy Roqda 115 mindən çox abonent işıqsız qalıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:51

    İranda hakimiyyətə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı artıb

    Region
    23:45
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Göyçə gölü və Zəngəzur resursları qayıdış müzakirələrinin mərkəzində

    Daxili siyasət
    23:24

    ABŞ Ukraynaya Rusiyanın mümkün hava hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    23:22

    UEFA "Bavariya"nı cəzalandırıb

    Futbol
    23:21

    Tramp: Əgər etirazçılar öldürülsə, ABŞ İrana sərt zərbə endirəcək

    Digər ölkələr
    23:17

    Uitkoff Putinin xüsusi nümayəndəsinə Ukrayna ilə razılaşdırılmış sülh planını təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti