    • 08 mart, 2026
    • 06:16
    Osloda ABŞ səfirliyinin yaxınlığında partlayış baş verib

    Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində ABŞ səfirliyinin yaxınlığında partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Norveç polisinə istinadla məlumat yayıb.

    Polisin açıqlamasına əsasən, bazar günü ABŞ səfirliyinin yaxınlığında güclü partlayış səsi eşidilib.

    Hazırda tələfat və ya yaralılar barədə məlumat verilməyib.

