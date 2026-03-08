У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

Громкий взрыв был слышен возле американского посольства в Осло рано утром в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщило агенство Reuters со сслыкой на данные норвежской полиции,

Пока неясно, что стало причиной взрыва и кто может быть к нему причастен, говорится в заявлении полицейского управления Осло.

Полиция находится в контакте с посольством, при этом сообщений о пострадавших не поступало.