У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 05:19
Громкий взрыв был слышен возле американского посольства в Осло рано утром в воскресенье.
Как передает Report, об этом сообщило агенство Reuters со сслыкой на данные норвежской полиции,
Пока неясно, что стало причиной взрыва и кто может быть к нему причастен, говорится в заявлении полицейского управления Осло.
Полиция находится в контакте с посольством, при этом сообщений о пострадавших не поступало.
