    У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

    Другие страны
    08 марта, 2026
    05:19
    У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

    Громкий взрыв был слышен возле американского посольства в Осло рано утром в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщило агенство Reuters со сслыкой на данные норвежской полиции,

    Пока неясно, что стало причиной взрыва и кто может быть к нему причастен, говорится в заявлении полицейского управления Осло.

    Полиция находится в контакте с посольством, при этом сообщений о пострадавших не поступало.

