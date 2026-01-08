Reuters: В США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс. на человека

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала вопрос о выплате жителям Гренландии разового пособия размером от $10 тыс. до 100 тыс. на человека, чтобы убедить их отделиться от Дании.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Два собеседника указали, что точный размер таких выплат, а также механизм их организации пока не определены. Как отмечает агентство, эта инициатива служит объяснением того, как США могут попытаться "купить" остров с населением около 57 тыс. человек, несмотря на заявления Копенгагена, что Гренландия не продается.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Кроме того, Трамп ранее неоднократно призывал Канаду войти в состав США, став 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.