    Посольство США предупредило о вероятности массированной атаки РФ на Украину

    • 08 января, 2026
    • 22:54
    Посольство США в Киеве предупреждает о готовящемся масштабном ударе российских войск по территории Украины в ближайшие дни.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

    "Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в заявлении.

    Уточняется, что предупреждение касается всей территории Украины.

    Ранее о возможном российском ударе сегодня ночью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Весь день сегодня доклады правительства, всех служб, которые фактически круглосуточно ликвидируют последствия российских ударов... Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытия. Российские войска, как всегда, пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - отметил украинский лидер.

    ABŞ Ukraynaya Rusiyanın mümkün hava hücumu barədə xəbərdarlıq edib

