    Министра обороны Йемена сняли с должности

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 23:45
    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими освободил от должности министра обороны республики Мохсена Мохаммеда аль-Даери.

    Как передает Report, об этом сообщило йеменское агентство SABA.

    Согласно указу, подписанному аль-Алими, который также является верховным главнокомандующим вооруженными силами Йемена, аль-Даери не только снят с поста министра обороны, но и отправлен в отставку с военной службы.

    Решение об отставке аль-Даери было принято на фоне обострения ситуации в республике. В начале декабря 2025 года сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. После этого аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней. Йеменские власти также решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил, которые покинули республику 2 января.

    В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Тогда же правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Руководство ЮПС приветствовало инициативу о проведении мирной конференции, однако утром 7 января представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении.

    7 января силы, выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы временной столицы, Адена, и взяли под охрану ключевые государственные объекты после того, как сепаратисты оставили свои позиции.

