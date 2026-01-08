СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человек

Число погибших в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране превысило 46.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, если раньше силы безопасности использовали водометы и слезоточивый газ для подавления демонстраций, то сейчас по протестующим открывают огонь из огнестрельного оружия.

Отметим, что в Мешхеде, одном из крупнейших городов Ирана, флаг исламской республики был спущен и сожжен. В Ардебиле звучали призывы к смерти верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи. К протестам присоединились и жители Тебриза, где проживает много азербайджанцев.

Президент США Дональд Трамп в интервью известному радиошоу The Hugh Hewitt Show заявил, что Вашингтон внимательно следит за событиями, связанными с протестами в Иране.

"Я не хочу говорить, падет ли режим в Иране, но для них дела идут очень плохо. Я сказал им, что если они начнут убивать людей во время протестов, мы нанесем очень жесткий удар. Если они убьют протестующих, они испытают адские муки", - добавил президент США.

Он также подчеркнул, что в настоящее время считает неуместным проводить встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.