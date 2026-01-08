Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человек

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 00:01
    СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человек

    Число погибших в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране превысило 46.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, если раньше силы безопасности использовали водометы и слезоточивый газ для подавления демонстраций, то сейчас по протестующим открывают огонь из огнестрельного оружия.

    Отметим, что в Мешхеде, одном из крупнейших городов Ирана, флаг исламской республики был спущен и сожжен. В Ардебиле звучали призывы к смерти верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи. К протестам присоединились и жители Тебриза, где проживает много азербайджанцев.

    Президент США Дональд Трамп в интервью известному радиошоу The Hugh Hewitt Show заявил, что Вашингтон внимательно следит за событиями, связанными с протестами в Иране.

    "Я не хочу говорить, падет ли режим в Иране, но для них дела идут очень плохо. Я сказал им, что если они начнут убивать людей во время протестов, мы нанесем очень жесткий удар. Если они убьют протестующих, они испытают адские муки", - добавил президент США.

    Он также подчеркнул, что в настоящее время считает неуместным проводить встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.

    İranda hakimiyyətə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı artıb

    Последние новости

    00:20

    Трамп допустил выбор между контролем США над Гренландией и сохранением НАТО

    Другие страны
    00:01

    СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человек

    В регионе
    23:45

    Министра обороны Йемена сняли с должности

    Другие страны
    23:39

    В Кривом Роге из-за ударов ВС РФ более 115 тыс. абонентов остались без света - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:26

    Трамп: Куба висит на волоске

    Другие страны
    23:11

    Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву мирный план, согласованный с Украиной

    Другие страны
    23:08

    Reuters: В США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс. на человека

    Другие страны
    23:03

    Трамп: США сильно ударят по Ирану в случае гибели демонстрантов

    Другие страны
    22:54

    Посольство США предупредило о вероятности массированной атаки РФ на Украину

    Другие страны
    Лента новостей