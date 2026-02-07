В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 11:36
    В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана ранее судимая 40-летняя Ш.Байрамова.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, у женщины изъято около 6 кг марихуаны, значительное количество героина, метамфетамин, а также 120 таблеток прегабалина, содержащего психотропные вещества.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    МВД наркоторговля
