В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле

В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана ранее судимая 40-летняя Ш.Байрамова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, у женщины изъято около 6 кг марихуаны, значительное количество героина, метамфетамин, а также 120 таблеток прегабалина, содержащего психотропные вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.