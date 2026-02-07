В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле
Происшествия
- 07 февраля, 2026
- 11:36
В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана ранее судимая 40-летняя Ш.Байрамова.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, у женщины изъято около 6 кг марихуаны, значительное количество героина, метамфетамин, а также 120 таблеток прегабалина, содержащего психотропные вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние новости
12:20
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в ИсламабадеВнешняя политика
12:11
ANAMA выбирает аудитораФинансы
11:52
Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в ВатиканРелигия
11:47
Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойновЭто интересно
11:36
Видео
В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговлеПроисшествия
11:27
На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человекДругие страны
11:23
Фото
Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNiusНаука и образование
11:12
В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничествоВ регионе
11:02