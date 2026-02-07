Siyəzəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən qadın həbs olunub
Hadisə
- 07 fevral, 2026
- 11:21
Siyəzən rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən əvvəllər məhkum olunmuş 40 yaşlı Şəbnəm Bayramova həbs olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, ondan 6 kiloqrama yaxın marixuana, külli miqdarda heroin, psixotrop maddə olan metamfetamin, həmçinin psixotrop tərkibli 120 ədəd preqabalin həbi maddi sübut kimi götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
11:53
ANAMA auditor seçirMaliyyə
11:48
Ötən ay gecikdirilmiş 45 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilibSosial müdafiə
11:46
Foto
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olubFərdi
11:45
Çində biotexnologiya müəssisəsində partlayış olub, 5 nəfər ölübDigər ölkələr
11:44
Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedirDin
11:33
Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 33 % artırıbBiznes
11:24
"Gəncə" klubunda yeni məşqçi təyinatı olubKomanda
11:21
Video
Siyəzəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən qadın həbs olunubHadisə
11:17