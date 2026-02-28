İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranın raket hücumundan sonra Dubaydakı hotellərin birində yanğın başlayıb

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 19:39
    İranın raket hücumundan sonra Dubaydakı hotellərin birində yanğın başlayıb

    İranın atdığı raket Dubayda (BƏƏ) süni Palma adalarına düşüb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə beşulduzlu "Fairmont The Palm" hotelinin girişində baş verib.

    Hadisə yerində güclü yanğın başlayıb. Raket hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulduqdan sonra yerə düşüb.

    İran Dubay hücum
    В одном из отелей Дубая начался пожар после падения иранской ракеты

