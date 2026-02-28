İranın raket hücumundan sonra Dubaydakı hotellərin birində yanğın başlayıb
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 19:39
İranın atdığı raket Dubayda (BƏƏ) süni Palma adalarına düşüb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə beşulduzlu "Fairmont The Palm" hotelinin girişində baş verib.
Hadisə yerində güclü yanğın başlayıb. Raket hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulduqdan sonra yerə düşüb.
