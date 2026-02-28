Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 19:21
    В одном из отелей Дубая начался пожар после падения иранской ракеты

    Запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров "Пальма Джумейра" в Дубае (ОАЭ).

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по предварительным данным, это произошло у входа в пятизвездочный отель Fairmont The Palm.

    На месте происшествия произошел сильный пожар. Судя по всему, ракета упала после перехвата системой ПВО.

    Удары по Ирану Корпус стражей исламской революции (КСИР) ракетный удар отель Дубай
    İranın raket hücumundan sonra Dubaydakı hotellərin birində yanğın başlayıb

