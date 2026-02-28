В одном из отелей Дубая начался пожар после падения иранской ракеты
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 19:21
Запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров "Пальма Джумейра" в Дубае (ОАЭ).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по предварительным данным, это произошло у входа в пятизвездочный отель Fairmont The Palm.
На месте происшествия произошел сильный пожар. Судя по всему, ракета упала после перехвата системой ПВО.
Последние новости
20:08
Изменений радиологической обстановки на Ближнем Востоке не зафиксированоДругие страны
20:04
Видео
МИД Ирана: Из-за удара по школе на юге страны погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО-6В регионе
19:59
Иран запросил экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭВ регионе
19:52
СМИ: Иран закрывает Ормузский проливВ регионе
19:48
Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшиеДругие страны
19:31
Арагчи направил письмо генсеку ООНВ регионе
19:26
СМИ: Трамп и Нетаньяху провели переговорыДругие страны
19:21
В одном из отелей Дубая начался пожар после падения иранской ракетыДругие страны
19:18