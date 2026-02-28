В одном из отелей Дубая начался пожар после падения иранской ракеты

Запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров "Пальма Джумейра" в Дубае (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по предварительным данным, это произошло у входа в пятизвездочный отель Fairmont The Palm.

На месте происшествия произошел сильный пожар. Судя по всему, ракета упала после перехвата системой ПВО.