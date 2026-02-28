İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 20:10
    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    İranın Elm Nazirliyi ABŞ və İsrailin hücumlarına görə ölkə üzrə bütün universitetlərin ikinci bildirişə qədər bağlandığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yataqxanada yaşayan tələbələr rektorların köməyi ilə öz şəhərlərinə qayıdırlar.

    Dərslərin və tədris fəaliyyətlərinin keçirilmə qaydası növbəti günlərdə elan ediləcək.

    İran universitetlər bağlanıb ABŞ-İsrail hücumları
    В Иране закрылись вузы

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti