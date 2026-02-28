İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb
Region
- 28 fevral, 2026
- 20:10
İranın Elm Nazirliyi ABŞ və İsrailin hücumlarına görə ölkə üzrə bütün universitetlərin ikinci bildirişə qədər bağlandığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yataqxanada yaşayan tələbələr rektorların köməyi ilə öz şəhərlərinə qayıdırlar.
Dərslərin və tədris fəaliyyətlərinin keçirilmə qaydası növbəti günlərdə elan ediləcək.
