В Иране закрылись вузы
- 28 февраля, 2026
- 20:17
Министерство науки Ирана объявило о закрытии университетов по всей стране до повторного уведомления на фоне атак США и Израиля.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.
Согласно информации, студенты, проживающие в общежитиях, при содействии ректоров возвращаются в свои города.
Порядок проведения занятий и учебной деятельности будет объявлен в ближайшие дни.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.