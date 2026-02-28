В Иране закрылись вузы

Министерство науки Ирана объявило о закрытии университетов по всей стране до повторного уведомления на фоне атак США и Израиля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

Согласно информации, студенты, проживающие в общежитиях, при содействии ректоров возвращаются в свои города.

Порядок проведения занятий и учебной деятельности будет объявлен в ближайшие дни.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.