Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Иране закрылись вузы

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 20:17
    В Иране закрылись вузы

    Министерство науки Ирана объявило о закрытии университетов по всей стране до повторного уведомления на фоне атак США и Израиля.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

    Согласно информации, студенты, проживающие в общежитиях, при содействии ректоров возвращаются в свои города.

    Порядок проведения занятий и учебной деятельности будет объявлен в ближайшие дни.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

    Удары по Ирану закрытие вузы
    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Последние новости

    20:40

    Пакистан осудил атаки на Иран

    В регионе
    20:31

    Reuters: Белому дому докладывали о риске нехватки сил ПВО на Ближнем Востоке

    Другие страны
    20:28

    При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек

    В регионе
    20:25
    Фото

    Из Ирана эвакуированы семь граждан Азербайджана

    В регионе
    20:17

    В Иране закрылись вузы

    В регионе
    20:08

    Изменений радиологической обстановки на Ближнем Востоке не зафиксировано

    Другие страны
    20:04
    Видео

    МИД Ирана: Из-за удара по школе на юге страны погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО-6

    В регионе
    19:59

    Иран запросил экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

    В регионе
    19:52

    СМИ: Иран закрывает Ормузский пролив

    В регионе
    Лента новостей