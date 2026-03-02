Дания присоединится к сотрудничеству в области ядерного сдерживания

Дания приняла приглашение Франции присоединиться к сотрудничеству в области ядерного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"В НАТО три страны обладают ядерным сдерживанием, это США, Великобритания и Франция. Президент Франции Макрон пригласил Данию и ряд других стран к более тесному сотрудничеству в этой области. Это делается для укрепления потенциала сдерживания Европы, к сожалению, это необходимо, - сказала она. - Поэтому Дания согласилась участвовать в этом сотрудничестве".

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен пояснил, что сотрудничество с Францией не означает, что Дания будет размещать французское ядерное оружие.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция в рамках своей новой концепции "продвинутого сдерживания" допускает развертывание элементов своих стратегических сил на территории союзников, а также проведение совместных учений.