    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 22:17
    Переполненность тюрем Франции достигла рекордного уровня

    Французские тюрьмы переполнены на почти на 137%. В Совете Европы заявили, что места заключения в стране превращаются в "человеческие склады".

    Как сообщает европейское бюро Report, по данным Министерства юстиции страны, на начало февраля в них содержались более 86 тыс. заключенных при допустимой вместимости около 63 тыс. человек.

    Причем, тюрьмы с тех пор продолжают принимать заключенных, отмечает ведомство. Минюст Франции считает, что решить проблему можно, построив новые модульные тюрьмы.

    По переполненности французские места содержания под стражей уступают в Европе только кипрским и словенским, говорится в отчете Совета Европы.

    Многие европейские страны, испытывая сложности в размещении заключенных, также ищут решение в аренде тюремных мест в других странах ЕС. О такой возможности говорили представители минюстов Швеции и Бельгии, которые пытались решить проблему отправкой своих заключенных для содержания в Эстонию. Однако последняя категорически отказалась от подобного сценария.

