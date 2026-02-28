İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əraqçi: Gərginliyin azaldılmasına hazırıq, amma əvvəlcə təcavüz dayandırılmalıdır

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 19:32
    Əraqçi: Gərginliyin azaldılmasına hazırıq, amma əvvəlcə təcavüz dayandırılmalıdır

    İran regionda vəziyyətin deeskalasiyasına hazırdır, lakin bunun üçün, ilk növbədə, ABŞ və İsrail İslam Respublikasının ərazisinə zərbələr endirməyi dayandırmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "NBC News"a müsahibəsində bildirib.

    "Bizə müharibə lazım deyil, regionda gərginliyin artmasını istəmirik. İran deeskalasiyaya hazırdır, lakin, ilk növbədə, təcavüz dayandırılmalı, hücumlara son qoyulmalıdır. Bundan sonra dialoqa başlamaq olar, biz bu barədə düşünə bilərik. Mən heç nə vəd edə bilmərəm, çünki xalqımız hazırda qəzəblidir, lakin təcavüz dayandırılarsa, deeskalasiya yolunda addımları nəzərdən keçirəcəyik", - nazir bəyan edib.

    İran deeskalasiya hücum İsrail ABŞ
    Арагчи: Мы готовы к деэскалации, однако сначала агрессия должна быть остановлена

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti