Арагчи: Мы готовы к деэскалации, однако сначала агрессия должна быть остановлена
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 19:04
Иран готов к деэскалации ситуации в регионе, однако для начала США и Израиль должны прекратить наносить удары по территории исламской республики.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News.
"Нам не нужна война, мы не хотим эскалации в регионе. Иран готов к деэскалации, но в первую очередь должна быть остановлена агрессия, атаки должны прекратиться. Затем можно начать диалог, мы можем обдумать это. Я не могу ничего обещать, потому что наш народ обозлен на данный момент, но если агрессия будет остановлена, мы рассмотрим шаги на пути к деэскалации", - заявил министр.
