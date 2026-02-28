Арагчи: Мы готовы к деэскалации, однако сначала агрессия должна быть остановлена

Иран готов к деэскалации ситуации в регионе, однако для начала США и Израиль должны прекратить наносить удары по территории исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News.

"Нам не нужна война, мы не хотим эскалации в регионе. Иран готов к деэскалации, но в первую очередь должна быть остановлена агрессия, атаки должны прекратиться. Затем можно начать диалог, мы можем обдумать это. Я не могу ничего обещать, потому что наш народ обозлен на данный момент, но если агрессия будет остановлена, мы рассмотрим шаги на пути к деэскалации", - заявил министр.