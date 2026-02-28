İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib
Region
- 28 fevral, 2026
- 20:16
İranın Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi İsrail və ABŞ-nin hücumlarından sonra Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) İdarə Heyətinin növbədənkənar təcili iclasının keçirilməsini tələb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
"İsrail və ABŞ-nin fevralın 28-dən başlayan təcavüzü fonunda Vyanadakı daimi nümayəndəlik BAEA-nın direktoru Rafael Qrossiyə ünvanlanan məktubda agentliyin İdarə Heyətinin təcili növbədənkənar iclasının keçirilməsinə çağırış edib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
20:40
BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıbDigər ölkələr
20:37
İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölübRegion
20:31
"Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edibDigər ölkələr
20:29
Pakistan İrana hücumları pisləyibRegion
20:23
Foto
Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilibRegion
20:16
İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edibRegion
20:10
İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıbRegion
20:07
Video
İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6Region
19:57