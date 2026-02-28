Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран запросил экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 19:59
    Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ после атак Израиля и США.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении миссии исламской республики в соцсети X.

    "В свете продолжающейся агрессии режимов Израиля и США, начатой 28 февраля, постпредство в Вене призвало в письме к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к проведению срочного внеочередного заседания Совета управляющих агентства", - следует из публикации.

