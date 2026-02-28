Иран запросил экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 19:59
Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ после атак Израиля и США.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении миссии исламской республики в соцсети X.
"В свете продолжающейся агрессии режимов Израиля и США, начатой 28 февраля, постпредство в Вене призвало в письме к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к проведению срочного внеочередного заседания Совета управляющих агентства", - следует из публикации.
