Иран запросил экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ после атак Израиля и США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении миссии исламской республики в соцсети X.

"В свете продолжающейся агрессии режимов Израиля и США, начатой 28 февраля, постпредство в Вене призвало в письме к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к проведению срочного внеочередного заседания Совета управляющих агентства", - следует из публикации.