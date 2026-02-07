ANAMA выбирает аудитора

Агентство по разминированию (ANAMA) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 97 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 2 марта по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ибрагимпаши Дадашова, 260.

Рассмотрение предложений состоится 2 марта в 15:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем данного тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 14 160 манатов.