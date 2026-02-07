ANAMA выбирает аудитора
Финансы
- 07 февраля, 2026
- 12:11
Агентство по разминированию (ANAMA) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 97 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения до 2 марта по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ибрагимпаши Дадашова, 260.
Рассмотрение предложений состоится 2 марта в 15:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем данного тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 14 160 манатов.
Последние новости
12:20
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в ИсламабадеВнешняя политика
12:11
ANAMA выбирает аудитораФинансы
11:52
Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в ВатиканРелигия
11:47
Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойновЭто интересно
11:36
Видео
В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговлеПроисшествия
11:27
На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человекДругие страны
11:23
Фото
Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNiusНаука и образование
11:12
В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничествоВ регионе
11:02