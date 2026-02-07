Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    ANAMA выбирает аудитора

    Финансы
    • 07 февраля, 2026
    • 12:11
    ANAMA выбирает аудитора

    Агентство по разминированию (ANAMA) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 97 манатов.

    Претенденты могут подать свои предложения до 2 марта по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ибрагимпаши Дадашова, 260.

    Рассмотрение предложений состоится 2 марта в 15:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем данного тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 14 160 манатов.

    ANAMA тендер финансовая отчетность
    ANAMA auditor seçir
    Ты - Король

    Последние новости

    12:20

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в Исламабаде

    Внешняя политика
    12:11

    ANAMA выбирает аудитора

    Финансы
    11:52

    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Религия
    11:47

    Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойнов

    Это интересно
    11:36
    Видео

    В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле

    Происшествия
    11:27

    На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек

    Другие страны
    11:23
    Фото

    Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius

    Наука и образование
    11:12

    В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

    В регионе
    11:02

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

    Энергетика
    Лента новостей