Кабмин Саудовской Аравии заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 04:18
Власти Саудовской Аравии заявили о готовности принять все необходимые меры для обеспечения безопасности королевства.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства по итогам экстренного заседания, текст которого приводит телеканал Al Hadath.
"Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей территории, подданных королевства и жителей страны", - отмечается в документе.
Кабинет министров также выразил поддержку государствам региона, территории которых подверглись ударам Ирана.
Кроме того, в заявлении говорится, что власти королевства контролируют оказание помощи гражданам стран Персидского залива, которые из-за конфликта продолжают находиться в аэропортах Саудовской Аравии.
