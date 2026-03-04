Кабмин Саудовской Аравии заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности

Власти Саудовской Аравии заявили о готовности принять все необходимые меры для обеспечения безопасности королевства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства по итогам экстренного заседания, текст которого приводит телеканал Al Hadath.

"Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей территории, подданных королевства и жителей страны", - отмечается в документе.

Кабинет министров также выразил поддержку государствам региона, территории которых подверглись ударам Ирана.

Кроме того, в заявлении говорится, что власти королевства контролируют оказание помощи гражданам стран Персидского залива, которые из-за конфликта продолжают находиться в аэропортах Саудовской Аравии.