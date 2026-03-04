Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Кабмин Саудовской Аравии заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 04:18
    Власти Саудовской Аравии заявили о готовности принять все необходимые меры для обеспечения безопасности королевства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства по итогам экстренного заседания, текст которого приводит телеканал Al Hadath.

    "Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своей территории, подданных королевства и жителей страны", - отмечается в документе.

    Кабинет министров также выразил поддержку государствам региона, территории которых подверглись ударам Ирана.

    Кроме того, в заявлении говорится, что власти королевства контролируют оказание помощи гражданам стран Персидского залива, которые из-за конфликта продолжают находиться в аэропортах Саудовской Аравии.

