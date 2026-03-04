Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Сербия и еще четыре страны эвакуировали своих граждан из Израиля

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 06:21
    Сербия и еще четыре страны эвакуировали своих граждан из Израиля

    Граждане Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Хорватии эвакуированы из Израиля.

    Как передает балканское бюро Report, сначала они были доставлены из Израиля в Шарм-эш-Шейх специальным рейсом авиакомпании Air Serbia.

    Сообщается, что всего эвакуированы 67 человек.

    По имеющейся информации, среди них есть и дети.

    Отмечается, что возвращение граждан Сербии из зоны конфликта было организовано правительством страны и Министерством иностранных дел.

    эвакуация Сербия Босния и Герцеговина Северная Македония Черногория Хорватия
    Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edib
