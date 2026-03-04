Сербия и еще четыре страны эвакуировали своих граждан из Израиля
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 06:21
Граждане Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Хорватии эвакуированы из Израиля.
Как передает балканское бюро Report, сначала они были доставлены из Израиля в Шарм-эш-Шейх специальным рейсом авиакомпании Air Serbia.
Сообщается, что всего эвакуированы 67 человек.
По имеющейся информации, среди них есть и дети.
Отмечается, что возвращение граждан Сербии из зоны конфликта было организовано правительством страны и Министерством иностранных дел.
