Вучич: Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат всех

В Сербии не допустят неконтролируемого роста цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Балканское бюро, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, на фоне напряженности в Иране нельзя позволить ценам на топливо расти бесконтрольно, в связи с чем будут приняты соответствующие меры.

"Мой подход заключается в том, чтобы в течение ближайшего месяца определить механизмы субсидирования, поскольку мы не можем допустить неконтролируемого роста цен. Цены на газ выросли, газа уже нет, Катар перекрыл кран", - отметил он.

Президент Сербии подчеркнул, что нынешняя напряженность может серьезно повлиять на стоимость нефти и газа. Он добавил, что обсудит этот вопрос с министрами финансов и энергетики.

"Мы вступаем в крайне сложный этап. Если это продолжится, для всех в Европе буквально наступит ад. Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат нас всех", - заявил Вучич.

В завершение он отметил, что, к счастью, у Сербии имеются значительные запасы топлива.