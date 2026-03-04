Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Вучич: Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат всех

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 05:00
    Вучич: Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат всех

    В Сербии не допустят неконтролируемого роста цен на нефть.

    Как передает Report со ссылкой на Балканское бюро, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

    По его словам, на фоне напряженности в Иране нельзя позволить ценам на топливо расти бесконтрольно, в связи с чем будут приняты соответствующие меры.

    "Мой подход заключается в том, чтобы в течение ближайшего месяца определить механизмы субсидирования, поскольку мы не можем допустить неконтролируемого роста цен. Цены на газ выросли, газа уже нет, Катар перекрыл кран", - отметил он.

    Президент Сербии подчеркнул, что нынешняя напряженность может серьезно повлиять на стоимость нефти и газа. Он добавил, что обсудит этот вопрос с министрами финансов и энергетики.

    "Мы вступаем в крайне сложный этап. Если это продолжится, для всех в Европе буквально наступит ад. Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат нас всех", - заявил Вучич.

    В завершение он отметил, что, к счастью, у Сербии имеются значительные запасы топлива.

    Лента новостей