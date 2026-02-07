Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма после взрыва в Исламабаде

    Внешняя политика
    • 07 февраля, 2026
    • 12:20
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма после взрыва в Исламабаде

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.

    В ходе разговора министр Байрамов выразил соболезнования от имени президента Ильхама Алиева, правительства и народа Азербайджана в связи с взрывом в Исламабаде и выразил солидарность с Пакистаном.

    "Заместитель премьер-министра/министр иностранных дел решительно осудил нападение и подтвердил решимость Пакистана бороться с угрозой терроризма. Главы МИД также обсудили текущие региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и подтвердили прочное партнерство между Пакистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

    МИД Джейхун Байрамов Мухаммад Исхак Дар Пакистан теракт Исламабад мечеть
    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Foreign ministers of Azerbaijan, Pakistan discuss Islamabad explosion
    Лента новостей