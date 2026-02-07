Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма после взрыва в Исламабаде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.

В ходе разговора министр Байрамов выразил соболезнования от имени президента Ильхама Алиева, правительства и народа Азербайджана в связи с взрывом в Исламабаде и выразил солидарность с Пакистаном.

"Заместитель премьер-министра/министр иностранных дел решительно осудил нападение и подтвердил решимость Пакистана бороться с угрозой терроризма. Главы МИД также обсудили текущие региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и подтвердили прочное партнерство между Пакистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.