İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 07 fevral, 2026
    • 12:27
    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Pakistanın Baş nazirinin müavini və XİN başçısı Məhəmməd İshaq Dar telefon danışığı aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında deyilir.

    Söhbət zamanı C.Bayramov İslamabadda baş verən partlayışla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti, hökuməti və xalqı adından başsağlığı verib, Pakistanla həmrəyliyini ifadə edib.

    "Baş nazirin müavini/xarici işlər naziri hücumu qətiyyətlə pisləyib və Pakistanın terror təhlükəsi ilə mübarizə əzmini bir daha təsdiqləyib. XİN başçıları həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən cari regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edib, Pakistanla Azərbaycan arasındakı möhkəm tərəfdaşlığı təsdiqləyiblər", - nazirliyin məlumatında vurğulanıb.

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма после взрыва в Исламабаде
    Foreign ministers of Azerbaijan, Pakistan discuss Islamabad explosion

    Son xəbərlər

    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    13:02
    Foto

    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir

    Xarici siyasət
    13:00

    Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub

    Region
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıb

    Biznes
    12:47

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    12:46

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti