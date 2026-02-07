Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойнов

    Это интересно
    • 07 февраля, 2026
    • 11:47
    Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойнов

    Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тыс. биткойнов, однако затем смогла вернуть почти все средства.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Компания по ошибке отправила биткойны 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции. В результате один пользователь получил в среднем 2 490 биткойнов, что эквивалентно 244 млрд вон ($166 млн).

    Bithumb удалось немедленно вернуть 618 212 биткойнов, а также дополнительно возместил 93% из 1 788 биткойнов, которые пользователи успели продать. Но бирже так и не удалось вернуть 125 биткойнов.

    Инцидент произошел из-за того, что сотрудник Bithumb по ошибке ввел в качестве единицы оплаты "BTC" вместо "корейских вон" для вознаграждения участникам рекламной акции. Ошибочное зачисление средств вызвало кратковременное снижение курса биткойна на платформе Bithumb, поскольку часть пользователей начала продавать полученную криптовалюту.

    В связи с этим финансовый регулятор страны направил своих сотрудников для проверки инцидента.

    биржа Bithumb криптовалюта биткойн
    South Korea's Bithumb mistakenly sends 620,000 bitcoins to users
    Ты - Король

    Последние новости

    12:20

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в Исламабаде

    Внешняя политика
    12:11

    ANAMA выбирает аудитора

    Финансы
    11:52

    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Религия
    11:47

    Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойнов

    Это интересно
    11:36
    Видео

    В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговле

    Происшествия
    11:27

    На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек

    Другие страны
    11:23
    Фото

    Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNius

    Наука и образование
    11:12

    В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

    В регионе
    11:02

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

    Энергетика
    Лента новостей