    Два судна столкнулись в акватории Финского залива

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 12:42
    Два судна столкнулись в акватории Финского залива

    Двигавшиеся в одном направлении два судна столкнулись в акватории Финского залива.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

    "В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами "Глифада" и "Аэолиан Форчун", - сказано в сообщении.

    В результате столкновения никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Инцидент не оказывает влияния на движение других судов.

    Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы.

    Лента новостей