    Азербайджан представит планы развития космической отрасли в Узбекистане

    ИКТ
    • 14 февраля, 2026
    • 15:22
    Азербайджан представит планы развития космической отрасли в Узбекистане

    В рамках Конференции по космическим технологиям STC 2026 в Ташкенте Азербайджан 1 апреля проведет специальный космический брифинг, посвященный планам развития национальной космической отрасли.

    Как сообщает Report со ссылкой на организаторов форума, брифинг проведет и.о. председателя правления Азербайджанского космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Дунай Бедирханов.

    Конференция начнет работу 30 марта и продлится три дня.

    Напомним, что STC 2025 проходила в Азербайджане. В рамках мероприятия между "Азеркосмос" и Stars International University (Узбекистан) был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Документ предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования, научных исследований и развития космической отрасли.

    Меморандум также охватывает обмен знаниями и опытом в космической сфере, а также содействие развитию экономического, промышленного, научно-технического и технологического взаимодействия, в том числе в области ИКТ.

