Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:31
    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Европа видит, что проект TRIPP вместе может стать настоящим прорывом для региона, особенно с учетом диалога с Турцией.

    Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности

    По ее словам, реализовывать только часть TRIPP не имеет смысла - необходим более масштабный подход. Она отметила, что Европа обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования железной дороги в Нахчыван, которая представляет для ЕС особый интерес, совместно с международными финансовыми институтами.

    "Сейчас же мы видим, что объединение проекта TRIPP с направлением в Нахчыван может стать настоящим прорывом для региона, особенно в контексте диалога с Турцией", - добавила она.

    Kos: TRIPP layihəsi region üçün əsl irəliləyiş ola bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51

    Замминистра: SOCAR готовится к реализации первого крупного совместного проекта в Сербии

    Энергетика
    18:46

    Ильхам Алиев: Обстрел посольства Азербайджана в Киеве мы расцениваем как недружественный шаг

    Внешняя политика
    18:46

    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    18:45

    Ильхам Алиев: Мы не можем забыть о государствах Центральной Азии

    Внешняя политика
    18:39

    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Внешняя политика
    18:38

    Орхан Зейналов: Азербайджан до 2027 года сможет занять до 20% газового рынка Сербии

    Энергетика
    18:31

    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Внешняя политика
    18:30

    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Другие
    18:29

    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Внешняя политика
    Лента новостей