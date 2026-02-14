Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

Европа видит, что проект TRIPP вместе может стать настоящим прорывом для региона, особенно с учетом диалога с Турцией.

Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности

По ее словам, реализовывать только часть TRIPP не имеет смысла - необходим более масштабный подход. Она отметила, что Европа обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования железной дороги в Нахчыван, которая представляет для ЕС особый интерес, совместно с международными финансовыми институтами.

"Сейчас же мы видим, что объединение проекта TRIPP с направлением в Нахчыван может стать настоящим прорывом для региона, особенно в контексте диалога с Турцией", - добавила она.