Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона
Внешняя политика
- 14 февраля, 2026
- 18:31
Европа видит, что проект TRIPP вместе может стать настоящим прорывом для региона, особенно с учетом диалога с Турцией.
Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности
По ее словам, реализовывать только часть TRIPP не имеет смысла - необходим более масштабный подход. Она отметила, что Европа обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования железной дороги в Нахчыван, которая представляет для ЕС особый интерес, совместно с международными финансовыми институтами.
"Сейчас же мы видим, что объединение проекта TRIPP с направлением в Нахчыван может стать настоящим прорывом для региона, особенно в контексте диалога с Турцией", - добавила она.
