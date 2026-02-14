İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kos: TRIPP layihəsi region üçün əsl irəliləyiş ola bilər

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:36
    Avropa görür ki, TRIPP layihəsi, xüsusilə də Türkiyə ilə dialoq nəzərə alınmaqla, region üçün əsl irəliləyiş ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Marta Kos TRIPP Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

